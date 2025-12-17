Ο Ίλον Μασκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα με σχόλιό του για τη Σίντνεϊ Σουίνι, το οποίο πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν ακατάλληλο. Η δημοφιλής ηθοποιός είχε τραβήξει τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας The Housemaid στο Λος Άντζελες, όπου εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με φτερωτή φούστα, αποσπώντας θετικά σχόλια για το στυλ της.

Ωστόσο, ο Μασκ φάνηκε να επικεντρώνεται λιγότερο στην εμφάνισή της και περισσότερο στο σώμα της, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Unilad. Σε ανάρτηση στο X, κοινοποίησε ένα meme τεχνητής νοημοσύνης που απεικόνιζε μια γυναίκα με μεγάλο στήθος και τη λεζάντα «τι φαίνεται», ενώ στη δεύτερη εικόνα παρουσιαζόταν μια καταπονημένη σπονδυλική στήλη με τη φράση «πως αισθάνεται». Ο ίδιος σχολίασε απλά: «Δεν πρέπει να είναι εύκολο».

Sydney Sweeney arrives to “The Housemaid” premiere in LA pic.twitter.com/qaVy0VfhHw — Variety (@Variety) December 16, 2025

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, άτομα με δυσανάλογα μεγάλο στήθος μπορεί να υποφέρουν από πόνο στην πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους, καθώς και από άλλα μυοσκελετικά προβλήματα. Αν και ο Μασκ φαίνεται να υπονόησε ότι αναφερόταν σε αυτά τα ζητήματα, πολλοί χρήστες θεώρησαν ακατάλληλο το ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο σχολίασε δημόσια το σώμα μιας νεαρής ηθοποιού.

Οι αντιδράσεις στο X ήταν άμεσες. Ένας χρήστης σχολίασε: «Δεν έχεις κάποιο πύραυλο να φτιάξεις;», ενώ άλλος έγραψε: «Είναι 30 χρόνια μικρότερή σου. Περίεργο». Κάποιος τρίτος πρόσθεσε: «Νιώθω ότι ο Ίλον ξέχασε πως ήταν στον κύριο λογαριασμό του», με άλλους να υπογραμμίζουν ότι «μια τέτοια ανάρτηση θα είχε προκαλέσει καθολικό μποϊκοτάζ το 2020».

Παρά τις επικρίσεις, υπήρξαν και χρήστες που υπερασπίστηκαν τον Μασκ, εκτιμώντας το χιούμορ του ή αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα του πόνου στην πλάτη είναι υπαρκτό. Μία χρήστρια έγραψε: «Ο πόνος είναι πραγματικός, ειδικά αν δεν έχεις δυνατούς κοιλιακούς για υποστήριξη. Τα σουτιέν που είναι και σέξι και υποστηρικτικά είναι μια δική τους δοκιμασία.» Άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Έλον, μπορείς να σχεδιάσεις ένα άνετο και υποστηρικτικό σουτιέν για μας που έχουμε μεγάλο στήθος;»

Η ανάρτηση του Μασκ αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τα όρια του δημόσιου σχολιασμού και την ευαισθησία σχετικά με το σώμα των διάσημων γυναικών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αμφιλεγόμενη παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα.