Ο Ίλον Μασκ έκανε ακόμη ένα τεράστιο άλμα προς τον στόχο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes, η εταιρεία πυραύλων του, SpaceX, προχώρησε νωρίτερα μέσα στον μήνα σε προσφορά εξαγοράς που αποτιμά την εταιρεία στα 800 δισ. δολάρια, από 400 δισ. τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την περιουσία του Μασκ –ο οποίος κατέχει περίπου το 42% της SpaceX– κατά 168 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 677 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία με καθαρή αξία άνω των 600 δισ. δολαρίων, καθώς κανείς άλλος δεν έχει ξεπεράσει ποτέ τα 500 δισ.

Η προσφορά αυτή έρχεται τη στιγμή που η SpaceX στοχεύει σε δημόσια εγγραφή (IPO) το 2026, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία έως και 1,5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με επενδυτή που μίλησε στο Forbes. Εκπρόσωποι του Μασκ και της SpaceX δεν απάντησαν στα αιτήματα του περιοδικού για σχόλιο. Ακόμη και χωρίς IPO, η εκτίμηση αυτή καθιστά τη συμμετοχή του Μασκ στη SpaceX –ύψους 336 δισ. δολαρίων– το πιο πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes. Το 12% που κατέχει στην Tesla αποτιμάται σε 197 δισ. δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνονται οι μετοχικές επιλογές από το πακέτο αμοιβών του 2018, οι οποίες ακυρώθηκαν από δικαστήριο του Ντελαγουέρ τον Ιανουάριο του 2024.

Το Forbes έχει υπολογίσει την αξία αυτών των επιλογών στο 50% της αρχικής τους τιμής, δηλαδή περίπου 69 δισ. δολάρια, εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ντελαγουέρ επί της έφεσης του Μασκ. Αν ο Μασκ χάσει την έφεση, η Tesla θα μπορούσε να του προσφέρει έναν εναλλακτικό δρόμο προς το τρισεκατομμύριο. Οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν τον Νοέμβριο ένα πρωτοφανές πακέτο αμοιβών που θα μπορούσε να αποφέρει στον Μασκ έως και 1 τρισ. δολάρια σε επιπλέον μετοχές – εφόσον η Tesla επιτύχει φιλόδοξους στόχους, όπως την οκταπλάσια αύξηση της κεφαλαιοποίησής της μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Παράλληλα, η εταιρεία xAI Holdings του Μασκ φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για νέα χρηματοδότηση με αποτίμηση 230 δισ. δολαρίων. Το ποσό αυτό υπερδιπλασιάζει την αποτίμηση των 113 δισ. που είχε όταν ο Μασκ συγχώνευσε την startup τεχνητής νοημοσύνης xAI με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter). Το Forbes εκτιμά ότι ο Μασκ κατέχει το 53% της xAI Holdings, αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων.

Από τα 24 δισ. στα 600 δισ. σε τέσσερα χρόνια

Η υπέρβαση του ορίου των 600 δισ. δολαρίων είναι το πιο πρόσφατο επίτευγμα σε μια σειρά εντυπωσιακών οικονομικών σταθμών για τον Μασκ την τελευταία πενταετία. Τον Μάρτιο του 2020, η περιουσία του ανερχόταν σε 24,6 δισ. δολάρια, ενώ η εκτόξευση της μετοχής της Tesla τον ανέδειξε τον Αύγουστο του ίδιου έτους ως τον πέμπτο άνθρωπο που ξεπέρασε τα 100 δισ.

Τον Ιανουάριο του 2021 έγινε για πρώτη φορά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με σχεδόν 190 δισ. δολάρια. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ήταν ο τρίτος που ξεπέρασε τα 200 δισ., μετά τον Τζεφ Μπέζος της Amazon και τον Μπερνάρ Αρνό της LVMH. Ακολούθησαν τα ορόσημα των 300 δισ. τον Νοέμβριο του 2021, των 400 δισ. τον Δεκέμβριο του 2024 και των 500 δισ. τον Οκτώβριο.

Σήμερα, ο Μασκ απέχει περισσότερο από ποτέ από το να χάσει τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, καθώς προηγείται κατά 425 δισ. δολάρια του συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 252 δισ. δολάρια. Με μόλις 23 δισ. να τον χωρίζουν από τα 700 δισ., το επόμενο ορόσημο φαίνεται πλέον θέμα χρόνου.