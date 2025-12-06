O Ίλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την επιβολή προστίμου στην πλατφόρμα X, για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας, προειδοποιώντας ότι η απάντησή του θα στοχεύσει στα κορυφαία στελέχη που βρίσκονται πίσω από την απόφαση.

«Η “ΕΕ” επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο X, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι ακόμη πιο παράλογο!» έγραψε ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της Tesla στην πλατφόρμα του. Ο Ίλον Μασκ έγραψε ότι «είναι λογικό η απάντησή μας να αφορά όχι μόνο την ΕΕ, αλλά και τα άτομα που έλαβαν αυτή την απόφαση εναντίον μου».

Η αντίδραση ήρθε μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα, κρίνοντάς την υπεύθυνη για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) — το βασικό πλαίσιο της ΕΕ για τη ρύθμιση του περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Η Κομισιόν υποστήριξε, ότι η λειτουργία του μπλε σήματος (blue checkmark) στην πλατφόρμα είναι παραπλανητική, καθώς μετατράπηκε από ένδειξη ταυτοποιημένων χρηστών σε επί πληρωμή υπηρεσία. Παράλληλα, επισήμανε ελλείψεις στη διαφάνεια της διαφημιστικής βιβλιοθήκης του X και στην πρόσβαση ερευνητών σε δημόσια δεδομένα.

Αξιωματούχος της Επιτροπής ανέφερε ότι εντόπισε τρεις οντότητες πίσω από την πλατφόρμα: τις X Holdings Companies, την xAI και τον ίδιο τον Ίλον Μασκ «στην κορυφή». Ο εκπρόσωπος Τόμας Ρενιέ δήλωσε ότι το πρόστιμο αφορά «παράβαση της X», αλλά «απευθύνεται σε ολόκληρη την εταιρική δομή».

Ο Ίλον Μασκ αντέδρασε με οξύτητα, γράφοντας: «Οι αφυπνισμένοι κομισάριοι της ΕΕ πρόκειται να καταλάβουν πλήρως το νόημα του “Streisand Effect”». Ο όρος αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου μια προσπάθεια απόκρυψης πληροφοριών οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν διευκρίνισε ποια μορφή θα λάβει η απάντησή του, ούτε σε ποιους αξιωματούχους θα στραφεί προσωπικά. Σε επόμενη ανάρτησή του, ζήτησε την «κατάργηση της ΕΕ».

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Η απόφαση της ΕΕ προκάλεσε έντονη αντίδραση στην Ουάσιγκτον, όπου αξιωματούχοι κατήγγειλαν την κίνηση ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου και διάκριση εις βάρος αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Ο αντιπρόεδρος JD Vance επέκρινε την απόφαση, λέγοντας: «Η ΕΕ θα έπρεπε να στηρίζει την ελευθερία του λόγου, όχι να επιτίθεται σε αμερικανικές εταιρείες για ασήμαντους λόγους».

Απαντώντας, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, Χένα Βίρκουνεν, τόνισε: «Ο DSA δεν αφορά τη λογοκρισία· η απόφαση σχετίζεται αποκλειστικά με τη διαφάνεια της X».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πρόσθεσε σε ανάρτησή του ότι το πρόστιμο «δεν είναι απλώς επίθεση στο [X], αλλά σε όλες τις αμερικανικές πλατφόρμες και στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις». Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου κατηγόρησε την ΕΕ ότι «υπονομεύει την ασφάλεια των ΗΠΑ μέσω μιας μη εκλεγμένης και μη αντιπροσωπευτικής δομής».

Ο πρώην απεσταλμένος των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, χαρακτήρισε το πρόστιμο «υπερβολικό δείγμα ρυθμιστικής αυθαιρεσίας της ΕΕ εις βάρος της αμερικανικής καινοτομίας» και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα αμφισβητήσει ρυθμίσεις που στοχεύουν τις αμερικανικές εταιρείες στο εξωτερικό».

Ίλον Μασκ – Επιπτώσεις στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ

Η υπόθεση επιτείνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει με επιβολή πρόσθετων δασμών εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει να τιμωρεί αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, ενώ το θέμα αποτελεί σημείο τριβής στις εμπορικές διαπραγματεύσεις των τελευταίων μηνών.

Αν και η απόφαση χαιρετίστηκε με συγκρατημένη ικανοποίηση σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πολιτικοί που πρόσκεινται πιο κοντά στην αμερικανική γραμμή υιοθέτησαν επικριτική στάση. Ο ακροδεξιός Ολλανδός πολιτικός Γκερτ Βίλντερς έγραψε: «Κανείς δεν σας εξέλεξε. Δεν εκπροσωπείτε κανέναν. Είστε μια ολοκληρωτική δομή που δεν γνωρίζει καν τη σημασία της ελευθερίας του λόγου».

Το πρόστιμο αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο της έρευνας της ΕΕ για την πλατφόρμα X, η οποία θα επεκταθεί και στο περιεχόμενο που διακινείται σε αυτή.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.