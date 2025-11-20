Ο Έλον Μασκ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ύστερα από μήνες έντασης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο διαφωνίες που εκτείνονταν από τους δασμούς έως την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο επικεφαλής της Tesla και της X άφησε για λίγο στην άκρη τις διαδικτυακές του παρεμβάσεις, προκειμένου να παραστεί σε επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου στις 18 Νοεμβρίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν κορυφαίοι επιχειρηματίες της τεχνολογίας, πολιτικοί ηγέτες και διεθνείς προσωπικότητες.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μασκ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Τραμπ για δείπνο υπό το φως των κεριών, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Μασκ στην Ουάσιγκτον μετά την αποχώρησή του, τον Μάιο, από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας της κυβέρνησης Τραμπ.

Παρασκήνιο προσέγγισης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Susie Wiles εργάστηκαν παρασκηνιακά για να αποκαταστήσουν τη σχέση του προέδρου με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

Ο Μασκ υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024, αποκτώντας το προσωνύμιο «πρώτος φίλος» του προέδρου. Ωστόσο, η συνεργασία τους διακόπηκε απότομα όταν ο επικεφαλής της Tesla χαρακτήρισε το νομοσχέδιο δαπανών του Τραμπ «αηδιαστική παρωδία».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Μασκ, σε ανάρτηση που αργότερα διέγραψε, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν δημοσιοποιούσε τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν επειδή ο ίδιος ο πρόεδρος εμφανιζόταν σε αυτά. Παράλληλα, ο Τραμπ είχε δεσμευθεί ότι θα δώσει τελικά στη δημοσιότητα τα σχετικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τη New York Post, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών έγινε σταδιακά, με τη μεσολάβηση στενών συνεργατών του προέδρου. Πηγή του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η Wiles «ενεργεί πάντα παρασκηνιακά για να επιλύει προβλήματα και να γεφυρώνει διαφορές όταν υπάρχει κοινό συμφέρον».

Ανταλλαγές δημοσίων μηνυμάτων

Παρά τις παλαιότερες αιχμές, ο Μασκ ανάρτησε μετά το δείπνο μήνυμα στην πλατφόρμα X, ευχαριστώντας τον Τραμπ «για όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο». Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές.

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία από την εκδήλωση στον λογαριασμό του στο Truth Social, χωρίς ωστόσο να προσθέσει σχόλιο —μια ασυνήθιστη επιλογή για τον πρόεδρο, γνωστό για τη ρητορική του παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η θέση του Μασκ στο δείπνο με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα

Ο Μασκ ήταν επίσης προσκεκλημένος στο δείπνο του Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι συνεργάτες του προέδρου φρόντισαν να τοποθετηθεί σε τραπέζι μακριά από τον Τραμπ, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μόνο λίγα λόγια χωρίς επίσημη συνάντηση.

Παρά τη διακριτική απόσταση, η παρουσία του Μασκ στην εκδήλωση θεωρείται ένδειξη ότι οι σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο βρίσκονται πλέον σε τροχιά εξομάλυνσης, ύστερα από μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων και δημοσίων αιχμών.