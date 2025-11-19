Ο Ίλον Μασκ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραβρέθηκαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε χθες, Τρίτη, στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου αγωνίζεται αυτή την περίοδο για τη σαουδαραβική ομάδα Αλ Νασρ, όπως και αρκετοί άλλοι επαγγελματίες που πλησιάζουν στο τέλος της καριέρας τους και προσελκύονται από τις γενναιόδωρες οικονομικές προσφορές του βασιλείου. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, προκαλεί επικρίσεις λόγω των επιδόσεων της Σαουδικής Αραβίας στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο 40χρονος Ρονάλντο, του οποίου το συμβόλαιο με την Αλ Νασρ λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, κάθισε σε περίοπτη θέση, κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. «Ξέρετε, ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο», ανέφερε ο Τραμπ στην ομιλία του πριν από το δείπνο, προσθέτοντας ότι ο 19χρονος γιος του, Μπάρον, έχει γνωρίσει τον διάσημο ποδοσφαιριστή.

Τον χώρο του ποδοσφαίρου εκπροσώπησε επίσης ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος βρέθηκε ξανά στον Λευκό Οίκο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον Ρονάλντο, αυτό το Μουντιάλ θα είναι, όπως δήλωσε, «χωρίς αμφιβολία» το τελευταίο του.

Η παρουσία Μασκ και οι σχέσεις με τον Τραμπ

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ καθόταν σε διαφορετικό τραπέζι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η παρουσία του, ωστόσο, θεωρείται ένδειξη της αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο ανδρών, μετά από μια περίοδο εντάσεων.

Ο ιδρυτής των SpaceX και Tesla είχε διατελέσει για πέντε μήνες επικεφαλής της Επιτροπής DOGE για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και είχε συνοδεύσει τον Τραμπ σε ταξίδι στη Σαουδική Αραβία τον Μάιο. Οι σχέσεις τους δοκιμάστηκαν τον Ιούνιο, όταν ο Μασκ επέκρινε το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού του τότε προέδρου και αναφέρθηκε σε υποθέσεις που σχετίζονταν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η χθεσινή εμφάνιση αποτέλεσε τη δεύτερη κοινή δημόσια παρουσία των δύο μετά τη ρήξη στις σχέσεις τους.

Η διπλωματική διάσταση της δεξίωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεξιώθηκε τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας σε μια περίοδο που ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιχειρεί να αποκαταστήσει την εικόνα της χώρας του στη διεθνή σκηνή. Ο στόχος του είναι να ενισχύσει τους δεσμούς με την Ουάσινγκτον, έπειτα από τη δολοφονία το 2018 του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, γεγονός που είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.