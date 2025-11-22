«Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα καταστήσουν την εργασία προαιρετική και το χρήμα αδιάφορο μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν νέο μετα-σπανιότητας κόσμο»

Σε ομιλία του στο U.S.-Saudi Investment Forum στην Ουάσινγκτον, ο Ίλον Μασκ εκτίμησε πως μέσα στα επόμενα 10 έως 20 χρόνια η εργασία θα γίνει προαιρετική, παρομοιάζοντάς την με την επιλογή του ποδοσφαίρου ή του βιντεοπαιχνιδιού. Ανέφερε ότι, όπως μπορεί κάποιος είτε να αγοράσει λαχανικά από το κατάστημα είτε να τα καλλιεργήσει στον κήπο του, έτσι και η εργασία θα είναι επιλογή, όχι υποχρέωση.

Η τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας αναμένεται να προέλθει από εκατομμύρια ρομπότ που θα βρεθούν στο εργατικό δυναμικό, κυρίως μέσω της προώθησης των ρομπότ Optimus της Tesla, που αποτελούν βασικό κομμάτι του σχεδίου του για ένα μέλλον με τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμό. Αν και υπάρχουν καθυστερήσεις στην παραγωγή τους, ο Μασκ εκτιμά ότι το 80% της αξίας της Tesla στο μέλλον θα προέρχεται από αυτή τη ρομποτική τεχνολογία.

Σε αυτή τη νέα εποχή, όπως είπε, τα χρήματα θα γίνουν άνευ σημασίας, δανειζόμενος την ιδέα από τη σειρά επιστημονικής φαντασίας Culture του συγγραφέα Iain M. Banks, όπου κυριαρχεί μια μετα-σπανιότητα κοινωνία χωρίς παραδοσιακές εργασίες και χρήματα. Πρόσφατα είχε προτείνει και την έννοια ενός «καθολικού υψηλού εισοδήματος» για να στηρίξει αυτή τη μετάβαση, αν και δεν ανέλυσε τον τρόπο εφαρμογής.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την επίτευξη αυτής της πραγματικότητας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η ρομποτική παραμένει δαπανηρή και εξειδικευμένη, περιορίζοντας την ευρεία υιοθέτησή της, ενώ παρά την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η υιοθέτηση της σε πολλούς τομείς εργασίας έχει παραμείνει περιορισμένη. Οι οικονομολόγοι υπογραμμίζουν πως η τεχνολογική πρόοδος συχνά αντιμετωπίζει φθίνουσες αποδόσεις, και είναι αμφίβολο αν η κοινωνία είναι έτοιμη να διαχειριστεί το συντριπτικό πλήθος ανέργων που μπορεί να προκύψει.

Επιπλέον, ο κοινωνικός αντίκτυπος και η ανάγκη πολιτικών όπως το καθολικό βασικό εισόδημα θέτουν προκλήσεις που αφορούν τη συμπερίληψη όλων των κοινωνικών τάξεων στην ευημερία που μπορεί να φέρει η τεχνολογία. Η ανισότητα φαίνεται να διευρύνεται, με την πλειονότητα των ωφελημάτων να συγκεντρώνεται σε μια μικρή ελίτ, όπως αποτυπώνεται και στη διαφορά αμοιβών μεταξύ των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών και του υπόλοιπου εργασιακού χώρου.

Τέλος, ο Μασκ θέτει και την υπαρξιακή διάσταση: σε ένα μέλλον όπου οι μηχανές κάνουν σχεδόν τα πάντα καλύτερα από τον άνθρωπο, η πρόκληση θα είναι να βρεθεί νέο νόημα στη ζωή και στις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον, που σήμερα προσφέρει πολλές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, θα αλλάξει ριζικά.

Η προοπτική ενός κόσμου όπου η εργασία θα είναι επιλογή και τα χρήματα δευτερεύον ζήτημα ανοίγει νέους δρόμους προβληματισμού για το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας και της ίδιας της ανθρώπινης ταυτότητας.