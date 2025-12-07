Ο Ίλον Μασκ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αναρτήσεών του στο X, αντιδρώντας στην επιβολή προστίμου ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατία – των μη εκλεγμένων γραφειοκρατών!» έγραψε χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών.

The European Union is not DEMOcracy – rule of the people – but rather BUREAUcracy – rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Ο Μασκ αναδημοσίευσε επίσης ανάρτηση άλλου χρήστη, ο οποίος σχολίαζε: «Είναι ξεκαρδιστικό να διαβάζεις όλα αυτά τα tweets από Ευρωπαίους που λένε στους Αμερικανούς πολίτες να μην ανακατεύονται στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτοί είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι που έχουν περάσει κάθε στιγμή της τελευταίας δεκαετίας γράφοντας εμμονικά tweets εναντίον του Τραμπ!».

Ο ίδιος πρόσθεσε στο σχόλιο αυτό τη φράση: «Πράγματι, υπάρχουν τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη που είναι προδότες του ίδιου του λαού τους», συνεχίζοντας τη σκληρή ρητορική του απέναντι στην ΕΕ και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.