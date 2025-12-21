Η καθαρή περιουσία του Ίλον Μασκ εκτοξεύτηκε περαιτέρω, φτάνοντας τα 749 δισ. δολάρια την Παρασκευή, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ επανέφερε τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών της Tesla αξίας 139 δισ. δολαρίων που ακυρώθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Το πακέτο αποδοχών του Ίλον Μασκ για το 2018, που κάποτε ανέρχονταν σε 56 δισ. δολάρια, αποκαταστάθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ την Παρασκευή, δύο χρόνια αφότου ένα κατώτερο δικαστήριο απέρριψε τη συμφωνία αποζημίωσης ως «ακατανόητη». Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι μια απόφαση του 2024 που ακύρωσε το πακέτο αμοιβών ήταν ακατάλληλη και άδικη για τον Μασκ.

Μετά τον Ίλον Μασκ ο Λάρι Πέιτζ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 600 δισ. δολάρια σε καθαρή περιουσία, αμέσως μετά τις αναφορές ότι η αεροδιαστημική του startup εταιρεία SpaceX ήταν πιθανό να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Με την ενημέρωση του πακέτου της Tesla, η περιουσία του ξεπέρασε τα 700 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον αξιοσημείωτα τον πρώτο άνθρωπο που το πέτυχε αυτό.

Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ξεχωριστά ένα πρόγραμμα αμοιβών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον Musk, το μεγαλύτερο εταιρικό πακέτο αμοιβών στην ιστορία, καθώς οι επενδυτές ενέκριναν το όραμά του να μετατρέψει τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων σε έναν κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Η περιουσία του Μασκ ξεπερνά πλέον αυτήν του συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, κατά σχεδόν 500 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.