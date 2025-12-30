Καθώς η παραμονή της Πρωτοχρονιάς πλησιάζει, πόλεις σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται να υποδεχτούν το νέο έτος με διαφορετικούς τρόπους — από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και μαζικές γιορτές, μέχρι πολιτιστικές εκδηλώσεις με βαθιά συμβολική σημασία.

Στο Σίδνεϊ, μία από τις πρώτες μεγάλες πόλεις που αλλάζουν χρόνο, το επίκεντρο είναι για ακόμη μία χρονιά το λιμάνι. Τα μεσάνυχτα, πυροτεχνήματα φωτίζουν τη Γέφυρα του Λιμανιού και την Όπερα, ενώ νωρίτερα πραγματοποιείται ειδικό σόου επιμελημένο από Ιθαγενείς καλλιτέχνες. Στις 11 το βράδυ, οι πολίτες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, σε ένδειξη αλληλεγγύης μετά την επίθεση στο Bondi, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλη την πόλη.

Το Ντουμπάι ξεχωρίζει για την απόλυτη πολυτέλεια, με φουτουριστικά fireworks και laser shows στο Burj Khalifa, εκδηλώσεις στην έρημο και κρουαζιέρες με γιοτ, ενώ οι οικογένειες μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικά shows στο Global Village.

Η Νέα Υόρκη υποδέχεται το νέο έτος με την ιστορική πτώση της μπάλας στην Times Square, rooftop bars, πάρκα με θέα τα πυροτεχνήματα και πολιτιστικά events σε ολόκληρη την πόλη. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε νυχτερινές δραστηριότητες, όπως το NYRR Midnight Run ή skating στο Rockefeller Center.

Το Λονδίνο συνδυάζει φωτισμούς και πυροτεχνήματα στον Τάμεση με rave πάρτι, θεματικές εκδηλώσεις σε μουσεία και επίσημους black-tie χορούς, ενώ στις 1 Ιανουαρίου φιλοξενεί την Mayor’s Parade με performers και floats.

Η Πράγα προσφέρει μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, με γιορτές στην Παλιά Πόλη, κρουαζιέρες στον Μολδάβα και κλασική μουσική σε ιστορικούς χώρους, ενώ λόφοι όπως το Petřín Hill παρέχουν πανοραμική θέα σε όσους προτιμούν μια πιο ήσυχη εμπειρία.

Στην Βιέννη, η αλλαγή του χρόνου συνοδεύεται από ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως. Το Πρωτοχρονιάτικο Κονσέρτο της Φιλαρμονικής της Βιέννης, μεταδιδόμενο σε περισσότερες από 150 χώρες και παρακολουθούμενο από πάνω από 50 εκατομμύρια θεατές, αποτελεί σύμβολο ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνέχειας. Η έκδοση του 2026 σηματοδοτεί 68 χρόνια τηλεοπτικής μετάδοσης και μεταφέρει διαχρονικό μήνυμα ελπίδας, αρμονίας και ειρήνης.

Η Αθήνα προετοιμάζεται να υποδεχτεί το νέο έτος με έναν πλούσιο κύκλο δημόσιων εκδηλώσεων που απλώνονται σε κεντρικές πλατείες και δημόσιους χώρους, με έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών, τη μουσική, το θέαμα και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και σεβασμό στο περιβάλλον.

Στην Πλατεία Συντάγματος, οι εκδηλώσεις ξεκινούν από τις 22:00 το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη να δίνουν τον εορταστικό τόνο της βραδιάς. Την παρουσίαση αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το 2026 γίνεται live από τη μεγάλη σκηνή, συνοδευόμενη από silent fireworks και εκατοντάδες drones που σχηματίζουν φωτεινά σχέδια στον ουρανό. Η είσοδος είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει επίσης τις εκδηλώσεις από το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου και συνεχίζει έως τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς. Η Agora φιλοξενεί ζωντανή μουσική από DJs, ενώ η βραδιά εξελίσσεται σε ένα μεγάλο open-air πάρτι κάτω από τα φωτισμένα δέντρα και τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις. Η Alexandra Sieti ξεκινά με funk, soul και disco, ενώ ο DJ Sunshine Pedro συνεχίζει με house, afro-beat και disco μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις 00:00, πυροτεχνήματα συγχρονίζονται με τις φωτιστικές εγκαταστάσεις, ενώ το παγοδρόμιο και οι φωτεινές κατασκευές παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 02:00 π.μ., προσφέροντας ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες.

Παράλληλα, στο Πεδίον του Άρεως οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν συναυλίες με καλλιτέχνες όπως η Κλαυδία και ο DJ Playmen, ενώ στο Πάρκο Τρίτση η πρεμιέρα του 2026 περιλαμβάνει εμφανίσεις από την Ελένη Φουρέιρα, τους ZAF και τον DJ Bobito, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γιορτή σε όλη την πόλη. Η Αθήνα, έτσι, συνδέεται με τον παγκόσμιο εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, υποδεχόμενη το 2026 με μουσική, χρώματα και χαμόγελα, καλώντας όλους να γιορτάσουν με ασφάλεια και διασκέδαση.

Καθώς οι πόλεις ανά τον κόσμο φωτίζουν τον ουρανό και οι μουσικές ξεκινούν, η αλλαγή του χρόνουείναι η ευκαιρία να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Καλή χρονιά σε όλους, με χαρά, όμορφες στιγμές και ατελείωτη διασκέδαση! Ας υποδεχτούμε το 2026 με ενθουσιασμό, μουσική και φωτεινά χαμόγελα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.