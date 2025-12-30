Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Πιο αναλυτικά, από το απόγευμα της Τρίτης 30/12 προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κατά τις βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας και τις πρώτες πρωινές της Τετάρτης 31/12, βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα στη Μακεδονία.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 7 έως 10 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τις τιμές της Τρίτης. Η ψυχρή εισβολή θα γίνει πιο αισθητή στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Βροχές, χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι

Την ίδια ημέρα, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα πεδινά της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Πρόσκαιρα, τα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν και περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 – περίοδος που χαρακτηρίζεται από χαμηλή προγνωσιμότητα – υπάρχει πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Οι άνεμοι την Τρίτη θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4-5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ και τις πρώτες ώρες της Τετάρτης θα στραφούν σε βόρειους, ενισχυόμενοι έως 6-7 μποφόρ.

Εξασθένηση των φαινομένων την Πρωτοχρονιά

Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ωστόσο, έως το τέλος της ημέρας αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Σημειώνεται ότι η περίοδος από το βράδυ της Τετάρτης 31/12 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 παρουσιάζει αυξημένη αβεβαιότητα. Μικρές διαφοροποιήσεις στις ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των φαινομένων, όπως καταγράφεται και στα προγνωστικά μοντέλα των διεθνών κέντρων.

Στους σχετικούς χάρτες του meteo.gr αποτυπώνεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου και η εκτιμώμενη χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και την Αττική έως το βράδυ της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026.