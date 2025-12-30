Πρόγνωση καιρού Ελλάδας για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Αρχικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Από το βράδυ αναμένονται λίγα χιόνια στα βόρεια και δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 13 με 14 βαθμούς στα βόρεια, 15 με 17 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 19 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα. Παγετός θα σημειωθεί τοπικά τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν το απόγευμα. Από αργά το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι μεταβλητοί, που θα στραφούν σε βόρειους 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 2 έως 12 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Αρχικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και παροδικά αυξημένες το βράδυ. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 5 με 6 και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 0 έως 13 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, που θα πυκνώσουν από το απόγευμα. Τοπικές βροχές αναμένονται στη νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα νότια. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): Στη βόρεια Ελλάδα αίθριος καιρός, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με παγετό στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (Πρωτοχρονιά): Λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές σε Κυκλάδες και Κρήτη. Θερμοκρασία χαμηλή με παγετό στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, με παγετό το πρωί στα βόρεια.

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026: Νεφώσεις στα δυτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός, με πιθανότητα ασθενών βροχών στο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.