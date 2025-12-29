Το «τσουχτερό» κρύο θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό με το οποίο θα υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις για τον καιρό, τόσο την παραμονή όσο και την πρώτη ημέρα του 2026 αναμένονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παρά το ψύχος, δεν αποκλείεται το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς να συνοδευτεί και από χιόνια, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν, ότι υπάρχει πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, εφόσον οι συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές. Έτσι, η αλλαγή του χρόνου φαίνεται πως θα γίνει μέσα σε έντονα χειμερινό σκηνικό, με το 2026 να ξεκινά σε κλίμα ψύχους και χειμωνιάτικης ατμόσφαιρας σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Χιόνια στα βόρεια της Αττικής προβλέπει ο Γιάννης Καλλιάνος

Αυξημένες είναι οι πιθανότητες να σημειωθούν χιονοπτώσεις την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, κυρίως σε περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας μεσαίου και μεγαλύτερου υψομέτρου. Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του επισημαίνει, ότι τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και όχι έντονα, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα δεδομένα τις επόμενες ημέρες.

Χιονοπτώσεις στην Αττική το βράδυ του ρεβεγιόν

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον οι τρέχουσες προβλέψεις παραμείνουν σταθερές, το βράδυ της Τετάρτης – λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου – αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στην Αττική. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού, σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων.

Υπάρχει πιθανότητα τα μεσάνυχτα το ύψος χιονόπτωσης να κατέβει ακόμη χαμηλότερα, τοπικά έως τα 250-300 μέτρα, κυρίως στα βόρεια προάστια. Όπως διευκρινίζεται, άλλο είναι η χιονόπτωση και άλλο η χιονόστρωση, καθώς η δεύτερη εξαρτάται από τη θερμοκρασία του εδάφους. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές κοντά στους πρόποδες της Πεντέλης και της Πάρνηθας, καθώς και άλλα βόρεια προάστια σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Ωστόσο, δεν αναμένονται να έχουν μεγάλη ένταση.

Τοπικά φαινόμενα και περιορισμένη ένταση

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις δείχνουν, ότι τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, ασθενή έως μέτριας έντασης, με εξάρτηση από το μικροανάγλυφο και τους τοπικούς ανέμους. Οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν δεν είναι ευνοϊκοί για ισχυρές χιονοπτώσεις· πιο έντονα φαινόμενα θα εμφανίζονταν εάν έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες νιφάδες αναμένονται στα βορειοδυτικά της Αττικής, σε υψόμετρα 400-500 μέτρων, ενώ στα βορειοανατολικά τμήματα οι χιονοπτώσεις θα ξεκινούν περίπου από τα 600-700 μέτρα.

Πού αλλού αναμένονται χιονοπτώσεις

Στην υπόλοιπη χώρα, το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν σε:

– Κεντρική και ανατολική Εύβοια (από τα 300-350 μέτρα)

– Κεντρική Στερεά Ελλάδα (από τα 450-500 μέτρα)

– Βόρεια Πελοπόννησο (από τα 700-750 μέτρα)

– Φθιώτιδα και νότια Βοιωτία (από τα 250-300 μέτρα)

– Τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα

– Δυτική Στερεά (από τα 700 μέτρα)

– Βόρειες Κυκλάδες (από τα 400-500 μέτρα)

Χιόνια και σε πεδινές περιοχές

Προς την αλλαγή του χρόνου, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται και σε πεδινές περιοχές σχεδόν μηδενικού υψομέτρου. Ενδέχεται να χιονίσει στη Σκύρο, τοπικά στις Βόρειες Σποράδες, στη Λήμνο, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη, καθώς και σε βόρειες περιοχές της Θράκης, όπως στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Στην κεντρική και βόρεια Κρήτη, χιονοπτώσεις προβλέπονται κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς πάνω από τα 700-800 μέτρα, κυρίως προς το απόγευμα.

Διευκρινίσεις για τον χαρακτήρα των φαινομένων

Ο Γιάννης Καλλιάνος τονίζει, ότι οι προαναφερθείσες χιονοπτώσεις δεν θα είναι γενικευμένες, αλλά περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα. Η εκδήλωσή τους εξαρτάται από τις θερμοκρασίες, την ύπαρξη υετού, το ανάγλυφο και τους ανέμους κάθε περιοχής.

Για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, και ειδικότερα στην Αιτωλοακαρνανία, χιονοπτώσεις άνω των 700 μέτρων δεν θα καλύψουν οριζόντια όλες τις ζώνες, αλλά μόνο συγκεκριμένα τμήματα. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Πελοπόννησο, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και όχι εκτεταμένα.

Συνεπώς, η αναφορά σε υψόμετρα όπως «πάνω από τα 700 μέτρα» αφορά τη δυνατότητα εκδήλωσης και όχι καθολική χιονόπτωση σε όλη την περιοχή. Οι παραπάνω εκτιμήσεις αφορούν το χρονικό διάστημα λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, ενώ νωρίτερα ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Όσον αφορά την αυριανή ημέρα, η ΕΜΥ προβλέπει για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία. Λίγα χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι – απόγευμα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων, ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και στην περιοχή των Κυθήρων.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στα Δωδεκάνησα 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Πρόγνωση για το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.