Τα φετινά Χριστούγεννα βρίσκουν μεγάλο μέρος της χώρας αντιμέτωπο με έντονα καιρικά φαινόμενα, μετατρέποντας την εορταστική περίοδο σε μια δοκιμασία για τις αντοχές των υποδομών και την καθημερινότητα των πολιτών. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό της 25ης Δεκεμβρίου, με τα φαινόμενα να πλήττουν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα πιο έντονα φαινόμενα εκδηλώνονται από τις πρώτες ώρες των Χριστουγέννων στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Στην κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι καταιγίδες επιμένουν έως το μεσημέρι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου διατηρούνται μέχρι και το απόγευμα, προκαλώντας ανησυχία για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Στα δυτικά της χώρας, σε περιοχές όπως η Ήπειρος, η δυτική Θεσσαλία, η δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα και η δυτική Πελοπόννησος, η κακοκαιρία δείχνει το πιο «άγριο» πρόσωπό της νωρίς το πρωί, πριν αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Καθώς περνούν οι ώρες, οι ισχυρές καταιγίδες δίνουν τη θέση τους σε αυξημένες νεφώσεις και πιο ήπια φαινόμενα, χωρίς ωστόσο να εξαφανίζεται πλήρως η αστάθεια.

Σε αρκετές ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, το σκηνικό συμπληρώνουν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, θυμίζοντας ότι ο χειμώνας έχει πλέον εγκατασταθεί για τα καλά. Οι άνεμοι, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι, με τις ριπές τους να κάνουν πιο αισθητή την ψύχρα, ιδιαίτερα στα βόρεια.

Παρά την κακοκαιρία, οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά ήπιες για την εποχή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα βόρεια κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη το θερμόμετρο ανεβαίνει αισθητά, δίνοντας μια παράδοξη αντίθεση ανάμεσα στον «βαρύ» ουρανό και τις σχεδόν ανοιξιάτικες τιμές.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η εικόνα των Χριστουγέννων διαφοροποιείται. Στην Αττική, οι παροδικές νεφώσεις και οι τοπικές βροχές των πρωινών ωρών δεν ακυρώνουν πλήρως τις μετακινήσεις, δημιουργούν όμως συνθήκες αυξημένης προσοχής. Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους έντονες έως το μεσημέρι, δίνουν έναν πιο «βαρύ» τόνο στην εορταστική ημέρα.

Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται μόνο ανήμερα των Χριστουγέννων. Τα επόμενα 24ωρα, ο καιρός παραμένει άστατος, με βροχές σε ανατολικές περιοχές, ενίσχυση των βορείων ανέμων και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Προς το τέλος της εβδομάδας και τις πρώτες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, το κρύο γίνεται πιο αισθητό, με παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά και περιορισμένα αλλά επίμονα φαινόμενα σε νησιωτικές περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων τις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία 9-18 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το μεσημέρι. Θερμοκρασία 8-12 βαθμοί.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους μέχρι το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία 5-12 βαθμοί Κελσίου.

Ήπειρος, Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αρχικά βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, αλλά σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Από το βράδυ εκ νέου νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο. Θερμοκρασία 8-17 βαθμοί.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί, βελτίωση στη συνέχεια. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, εξασθένηση μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Καταιγίδες έως το απόγευμα, τοπικά ισχυρές στα βόρεια. Θερμοκρασία 12-19 βαθμοί.

Εξέλιξη του καιρού έως τη Δευτέρα

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 αναμένονται νεφώσεις με βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν ως το βράδυ.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις στα ανατολικά με τοπικές βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Τέλος, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και την Κρήτη, με πτώση της θερμοκρασίας και παγετό στα ηπειρωτικά.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σε περιοχές που πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Η εμπειρία προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι τέτοια φαινόμενα, ακόμη και αν έχουν περιορισμένη διάρκεια, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα: πλημμυρισμένους δρόμους, κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και επικίνδυνες συνθήκες στις μετακινήσεις. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές υπενθυμίζουν τη σημασία της πρόληψης και της υπεύθυνης στάσης, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω των εορτών.

Τα φετινά Χριστούγεννα, λοιπόν, δεν χαρακτηρίζονται μόνο από οικογενειακά τραπέζια και εορταστικό κλίμα, αλλά και από έναν καιρό που υπενθυμίζει τη δύναμη της φύσης. Σε ένα σκηνικό όπου η κακοκαιρία συνυπάρχει με τις γιορτές, το ζητούμενο είναι η ασφάλεια και η ψυχραιμία, ώστε η εορταστική περίοδος να κυλήσει χωρίς απρόοπτα.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.