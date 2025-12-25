Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται ανήμερα των Χριστουγέννων, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως το μεσημέρι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, οι καταιγίδες θα είναι πιθανώς ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως στη συνέχεια θα υπάρξει βελτίωση. Από το μεσημέρι και μετά αναμένονται μόνο αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο από ανατολικές-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 13 βαθμούς στα βόρεια, 16 με 17 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, 18 με 19 στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και έως 20 βαθμούς στην Κρήτη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων τις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία 9-18 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το μεσημέρι. Θερμοκρασία 8-12 βαθμοί.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους μέχρι το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία 5-12 βαθμοί Κελσίου.

Ήπειρος, Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αρχικά βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, αλλά σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Από το βράδυ εκ νέου νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο. Θερμοκρασία 8-17 βαθμοί.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί, βελτίωση στη συνέχεια. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, εξασθένηση μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Καταιγίδες έως το απόγευμα, τοπικά ισχυρές στα βόρεια. Θερμοκρασία 12-19 βαθμοί.

Εξέλιξη του καιρού έως τη Δευτέρα

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 αναμένονται νεφώσεις με βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν ως το βράδυ.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις στα ανατολικά με τοπικές βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Τέλος, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και την Κρήτη, με πτώση της θερμοκρασίας και παγετό στα ηπειρωτικά