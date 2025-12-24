Βροχερός αναμένεται ο καιρός ανήμερα τα Χριστούγεννα, κυρίως τις πρωινές ώρες, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, σταδιακή βελτίωση έως την Πρωτοχρονιά προβλέπει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, σύμφωνα με σχετική ανάρτησή του.

Όπως επισημαίνει, το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν υποχώρηση, αν και θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι έως και την Τρίτη η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω.

✅ΒΡΟΧΕΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ✅ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ✅ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ✅ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ✅”ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ” Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ… pic.twitter.com/Fnpo7Y5W8C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 24, 2025

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στα δυτικά τμήματα, αλλά και στην Αττική που σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη 1, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον Χάρτη 2.