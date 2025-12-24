Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει έντονη διαφοροποίηση, με την Ελλάδα να χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο τμήματα.

Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και στο Αιγαίο

Στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα.

Στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, οι βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα απασχολήσουν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο τοπικές και μικρής διάρκειας βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, ωστόσο θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα, χωρίς να επηρεάζουν κατοικημένες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ, όμως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τα βόρεια ηπειρωτικά θα επικρατήσουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνοντας τα 6 μποφόρ και από το βράδυ τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά από 10 έως 13°C, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από 14 έως 16°C και τοπικά 17°C, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα από 17 έως 19°C, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά και τους 20°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, τοπικές βροχές αναμένονται έως τα ξημερώματα, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί 3–5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 2–4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες έως τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ στη συνέχεια σταδιακά εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12°C και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 4–6 μποφόρ.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Βροχές θα σημειωθούν κυρίως σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά και Ιόνιο, καθώς και το πρωί στη δυτική χώρα, όμως μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ανατολικοί–νοτιοανατολικοί 3–5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι–βορειοανατολικοί 4–6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ το πρωί.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια, ενώ νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 12 με 14, στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 15 με 16 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Σαββατοκύριακο 27–28 Δεκεμβρίου: Περισσότερος ήλιος, περισσότερη ψύχρα

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά καλός σε όλη τη χώρα, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3–5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ την Κυριακή θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί το πρωί στα βόρεια το Σάββατο και στα κεντρικά και βόρεια την Κυριακή.

Τάση έως την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγα έως καθόλου φαινόμενα, όμως θα επικρατεί περισσότερο κρύο, διατηρώντας το χειμωνιάτικο σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα.