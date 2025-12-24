Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν ήδη πλήξει διάφορες περιοχές της Αθήνας από το πρωί, με τα φαινόμενα να ξεκινούν γύρω στις 11:30 και να προκαλούν σημαντικές συσσωρεύσεις υδάτων σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Νωρίτερα μάλιστα υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω της αδυναμίας διέλευσης των οχημάτων. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής: Μεσογείων, Κηφισίας, Βουλιαγμένης, γύρω από το Σύνταγμα, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, φτάνοντας έως και τα 25 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Έρχονται ισχυρότερες βροχές – Οι 10 περιοχές που θα πληγούν

Νωρίτερα, επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού με την ΕΜΥ να αναφέρει πως η κακοκαιρία θα παραμείνει σε αρκετές περιοχές ως και το βράδυ των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν έντονα είναι:

Ιόνιο – Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των Χριστουγέννων. Ήπειρος – Μέχρι τις πρώτες ώρες της Πέμπτης. Δυτική Θεσσαλία (Περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων). Δυτική Στερεά (Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα). Κεντρική Στερεά – Δυτικές και κεντρικές περιοχές. Δυτική Πελοπόννησος – Μέχρι τις πρώτες ώρες της Πέμπτης. Δυτική Μακεδονία – Πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων. Κεντρική Μακεδονία – Από το απόγευμα της Τετάρτης έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Ανατολική Μακεδονία – Από το βράδυ της Τετάρτης έως το απόγευμα των Χριστουγέννων. Νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου – Από το βράδυ της Τετάρτης έως το απόγευμα των Χριστουγέννων, με πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων.

Οι βροχές θα είναι πιο έντονες στην Αττική, ιδιαίτερα ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ ισχυρές καταιγίδες αναμένονται το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα παραμείνει άστατος.

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).