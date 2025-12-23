Για την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, μετατίθεται η εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων «Η Νύχτα των Ευχών», που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κοτζιά.

Η εκδήλωση επρόκειτο να διεξαχθεί την Τετάρτη (24/12), παραμονή Χριστουγέννων, ωστόσο αποφασίστηκε η αναβολή της λόγω των τελευταίων προβλέψεων της ΕΜΥ, σύμφωνα με τις οποίες αναμένονται καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, «Η Νύχτα των Ευχών» αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση. Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά.