Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν διάφορες περιοχές της Αθήνας, με τα φαινόμενα να ξεκινούν περίπου στις 11:30 και να προκαλούν συσσωρεύσεις υδάτων σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς διακόπηκε, από το ύψος της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας. Η κυκλοφορία έχει σταματήσει λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη Βουλιαγμένης.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 25 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδος για Λαμία).

Έρχονται ισχυρότερες βροχές

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Για την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα, μεταξύ αυτών και η Αττική. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει άστατος.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

– Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

– Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

– Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

– Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

