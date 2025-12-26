Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα, με βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο έως το μεσημέρι, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα φθάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα κυμανθεί από 10 έως 12 βαθμούς στα βόρεια, 13 έως 16 στα ανατολικά, 15 έως 17 στα δυτικά και 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικός παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα βροχής στα ανατολικά και βόρεια έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές έως το πρωί στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και έως το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, μεταβαλλόμενοι σε 3 με 4 από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα βόρεια τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, με εξασθένηση το μεσημέρι και παύση των φαινομένων το βράδυ. Λίγα χιόνια αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και το πρωί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 4 με 6 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, εξασθενούμενοι σταδιακά και στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς. Στα νότια θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερες τιμές στα βόρεια.

Κυκλάδες και Κρήτη

Αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στα νότια και βορειοανατολικοί 5 με 7 στα βόρεια, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2 με 3 στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Στην ανατολική και νότια χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα αναμένεται στα δυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια, ενώ παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα αναμένονται λίγες βροχές στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση αργότερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια, ενώ παγετός θα εκδηλωθεί το πρωί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, ενώ παγετός θα σημειωθεί το πρωί στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, ενώ παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.