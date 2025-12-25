Ο καιρός αλλάζει αισθητά και ο χειμώνας δείχνει να κάνει πλέον την εμφάνισή του, με ψυχρή εισβολή, ενίσχυση των βορείων ανέμων και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η μέρα των Χριστουγέννων σημαδεύτηκε από ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά της χώρας, με έμφαση στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τα ύψη βροχής ήταν ιδιαίτερα μεγάλα, με τη Θάσο να καταγράφει έως και 89 τόνους νερού ανά στρέμμα και τους Φούρνους περίπου 73 τόνους ανά στρέμμα.

Ωστόσο, το κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται πλέον σε φάση εξασθένησης. Τα φαινόμενα περιορίζονται και τόσο τις επόμενες ώρες όσο και την Παρασκευή δεν αναμένονται έντονες καιρικές καταστάσεις. Ο καιρός αύριο θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές, ενίσχυση των βορείων ανέμων και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Από το Σάββατο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία από τους 17-18 βαθμούς σήμερα θα πέσει στους 15-16 την Παρασκευή και στους 12-13 βαθμούς το Σάββατο.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν κυρίως τα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας, όπως η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία, κυρίως αύριο. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά καλός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει σταθερός και ψυχρός, χωρίς σημαντικές βροχές ή χιονοπτώσεις, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με την έλευση του νέου έτους.