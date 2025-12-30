Σε πώληση του Παναθηναϊκού αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας Tuttosport, τονίζοντας ότι στο παρασκήνιο ακούγεται έντονα το όνομα της Μαρίας Αγγελικούση, επικεφαλής μιας από τις ισχυρότερες εφοπλιστικές οικογένειες παγκοσμίως.

Όπως τονίζει η Tuttosport, η Ελλάδα προσφέρει μια πλατφόρμα όπου μπορείς να αγοράσεις, να αναπτύξεις και να μεταπωλήσεις και όπου η Ευρώπη λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής. Σημειώνει ακόμα ότι το σύνθημα, συνοπτικά, δεν είναι «ξοδεύω περισσότερα», αλλά «ξοδεύω καλύτερα». Και η Ελλάδα, σήμερα, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα εργαστήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός είναι προς πώληση και το γεγονός δεν προκαλεί έκπληξη. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια λογική που γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη: αγορές «υποτιμημένες», αλλά με υψηλό περιθώριο ανάπτυξης, σε πρωταθλήματα που προσφέρουν πρόσβαση στην Ευρώπη και δυνατότητα δημιουργίας υπεραξίας.

Μια χώρα-πλατφόρμα

Η Ελλάδα δεν είναι προορισμός από συναισθηματισμό. Είναι μια δομική επιλογή. Το κόστος εισόδου είναι χαμηλότερο σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, οι μισθοί παραμένουν ελεγχόμενοι και η δυνατότητα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις προσφέρει άμεση ορατότητα και έσοδα.

Η χώρα λειτουργεί σαν πλατφόρμα: αγοράζεις έναν σύλλογο, τον αναδιοργανώνεις, επενδύεις σε υποδομές και παίκτες, και στη συνέχεια μπορείς να πουλήσεις είτε ποδοσφαιριστές είτε τον ίδιο τον σύλλογο σε υψηλότερη αξία.

Η Ευρώπη κάνει τη διαφορά. Ακόμη και μία μόνο καλή πορεία στα προκριματικά ή στους ομίλους αρκεί για να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα.

Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ιδανική περίπτωση

Ο Παναθηναϊκός είναι «τέλεια περίπτωση» γιατί διαθέτει:

• Τεράστιο brand name, αναγνωρίσιμο εντός και εκτός Ελλάδας

• Μεγάλη βάση φιλάθλων

• Ιστορία και ευρωπαϊκό παρελθόν

• Στάδιο, στοιχείο καθοριστικό για την αύξηση των εσόδων

Σε αντίθεση με άλλους συλλόγους, δεν χρειάζεται να «χτιστεί από το μηδέν». Χρειάζεται αναδιοργάνωση, επαγγελματική διοίκηση και καθαρό στρατηγικό πλάνο.

Όχι «ξοδεύω παραπάνω», αλλά «ξοδεύω καλύτερα»

Το σύγχρονο μοντέλο δεν βασίζεται στις υπερβολικές δαπάνες. Βασίζεται στην επιλογή σωστών παικτών, στη σωστή ηλικία, σε πρωταθλήματα όπου μπορούν να αποκτηθούν σε χαμηλό κόστος και να μεταπωληθούν με κέρδος. Η Ελλάδα επιτρέπει αυτό το μοντέλο. Δεν είναι ακόμη πλήρως κορεσμένη αγορά, ούτε οικονομικά, ούτε αγωνιστικά.

Το όνομα της Μαρίας Αγγελικούση

Στο παρασκήνιο ακούγεται έντονα το όνομα της Μαρίας Αγγελικούση, επικεφαλής μιας από τις ισχυρότερες εφοπλιστικές οικογένειες παγκοσμίως. Μια πλούσια οικογένεια εφοπλιστών θα μπορούσε να μπει δυναμικά για να επανεκκινήσει το πρότζεκτ.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, αλλά το ενδιαφέρον δείχνει πόσο ελκυστικό θεωρείται το εγχείρημα: όχι ως προσωπικό καπρίτσιο, αλλά ως επένδυση με προοπτική.

Η Ελλάδα ως επόμενο βήμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

Το ελληνικό ποδόσφαιρο, για χρόνια, έμεινε πίσω λόγω κακής διαχείρισης και εσωστρέφειας. Σήμερα όμως, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, προσφέρει ευκαιρίες.

Όπως συνέβη παλαιότερα στην Πορτογαλία ή στο Βέλγιο, έτσι και η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενδιάμεσος σταθμός: όχι ο τελικός προορισμός, αλλά το σημείο όπου δημιουργείται αξία.

Συμπέρασμα

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ένας σύλλογος προς πώληση. Είναι ένα επενδυτικό case σε μια χώρα που επιτρέπει να αγοράσεις χαμηλά, να οργανώσεις σωστά και να πουλήσεις ψηλότερα.

Και γι’ αυτό, σήμερα, η Ελλάδα συμφέρει.