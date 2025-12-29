Ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στο διαδικτυακό κανάλι του «τριφυλλιού» και μίλησε για τους στόχους και τις φιλοδοξίες που έχει με τη νέα του ομάδα.

To νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων, περιέγραψε την μετακίνηση του στον Παναθηναϊκό ως την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου, δήλωσε απόλυτα έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός μεγάλου συλλόγου, αναγνώρισε πως έχει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης και δήλωσε αποφασισμένος να βοηθήσει τo σύλλογο για να πετύχει τους στόχους του.