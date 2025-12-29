Ένα ακόμη όνομα από την κροατική αγορά μπαίνει στο μεταγραφικό ραντάρ των ελληνικών «μεγάλων», καθώς δημοσίευμα από την Κροατία φέρνει στο προσκήνιο τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς της Σλάβεν Μπέλουπο.

Σύμφωνα με το «sportske», ο 20χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο νεαρός Κροάτης θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της φετινής σεζόν στη χώρα του, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα του.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει πως το ενδιαφέρον για τον Γιάγκουσιτς δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Σκάουτερ της Μπαρτσελόνα φέρονται να τον έχουν παρακολουθήσει, όπως και άνθρωποι του City Group. Παράλληλα, το όνομά του έχει συνδεθεί με συλλόγους όπως η Μαρσέιγ, η Κρεμονέζε, η Χόλσταϊν Κίελ, η Ράκοφ, η Λοκομοτίβ Μόσχας και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Γιάγκουσιτς μετρά φέτος 20 συμμετοχές, 8 γκολ και 6 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελλο, όντας βασικός σε όλα τα παιχνίδια που αγωνίστηκε. Δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 4 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, το κροατικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως θα μπορούσε να παραχωρηθεί με περίπου 2,3 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης 30%, γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του ιδιαίτερα ελκυστική.