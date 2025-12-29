Άλλο ένα όνομα από το φετινό ρόστερ του Παναιτωλικού έχει πέσει στο τραπέζι για τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για τον Λούκας Τσάβες, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στα «καναρίνια» επέστρεψε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Η ομάδα της Αργεντινής φέρεται να κοστολογεί τον 30χρονο τερματοφύλακα στο 1 εκατ. ευρώ, με τους «πράσινους» να μην έχουν απορρίψει την περίπτωσή του. Παρ’ όλα αυτά, είναι σαφές πως ο Τσάβες δεν προορίζεται για βασική λύση, αλλά εξετάζεται περισσότερο ως επιλογή που θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον βάθος και ασφάλεια στη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Δυσαρέσκεια για Τετέ

Στη Βραζιλία παρουσιάζουν ως δεδομένη τη συμφωνία του Τετέ με τη Γκρέμιο, υποστηρίζοντας στα ρεπορτάζ τους ότι ο 25χρονος εξτρέμ σκοπεύει να μεταφέρει επισήμως στον Παναθηναϊκό τόσο την πρόταση της ομάδας από το Πόρτο Αλέγκρε όσο και τη σαφή επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του εκεί.

Πριν, ωστόσο, υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη σε μεταγραφικό επίπεδο, ο Τετέ αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στους ανθρώπους του «τριφυλλιού» για τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και τον απεικονίζει να φορά τη φανέλα της Γκρέμιο. Στην καλύτερη περίπτωση, ο Βραζιλιάνος θα περιοριστεί σε μία επίπληξη, καθώς η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του συλλόγου.