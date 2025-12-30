Το τέλος κάθε έτους αποτελεί, σχεδόν παραδοσιακά, την ιδανική στιγμή για έναν απολογισμό και μια νέα αρχή. Είναι η περίοδος που πολλοί επιλέγουν να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους, να αφήσουν πίσω ό,τι τους βαραίνει και να θέσουν νέους στόχους για το 2026, με την έλευση της Πρωτοχρονιάς.

Η αλλαγή μπορεί να αφορά μικρές ή μεγάλες αποφάσεις, από την αναζήτηση της χαμένης ισορροπίας και του χαμόγελου, μέχρι την απελευθέρωση της δημιουργικότητας ή την απομάκρυνση από τοξικές σχέσεις και συνήθειες. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για έναν καλύτερο, πιο ουσιαστικό χρόνο.

Καθώς πλησιάζει το 2026, ακολουθούν 20 εμπνευσμένες σκέψεις μεγάλων προσωπικοτήτων που υπενθυμίζουν τη δύναμη της αλλαγής και της προσωπικής εξέλιξης:

«Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξε τη στάση σου.» — Μάγια Αγγέλου

«Το μυστικό της αλλαγής είναι να εστιάζεις όλη σου την ενέργεια όχι στην καταπολέμηση του παλιού, αλλά στην οικοδόμηση του νέου» — Σωκράτης

«Δεν έχει σημασία πόσο ισχυρές είναι οι απόψεις σου. Αν δεν χρησιμοποιείς τη δύναμή σου για θετική αλλαγή, τότε είσαι πράγματι μέρος του προβλήματος.» — Κορέτα Σκοτ Κινγκ

«Αν δεν αλλάξεις τίποτα, τίποτα δεν αλλάζει.» — Τόνι Ρόμπινς

«Η ζωή σου δεν βελτιώνεται τυχαία, βελτιώνεται με την αλλαγή.» — Τζιμ Ρον

«Όσοι δεν μπορούν να αλλάξουν γνώμη, δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα.» — Τζορτζ Μπέρναρντ Σω

«Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Η ανάπτυξη είναι προαιρετική.» — Τζον Κ. Μάξγουελ

«Η μεγαλύτερη ανακάλυψη όλων των εποχών είναι ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει το μέλλον του απλώς αλλάζοντας τη στάση του.» — Όπρα Γουίνφρεϊ

«Αν δεν αλλάξεις κατεύθυνση, μπορεί να καταλήξεις εκεί που κατευθύνεσαι.» — Λάο Τσε

«Οι άνθρωποι που είναι αρκετά τρελοί για να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που το κάνουν.» — Steve Jobs

«Μόνη μου δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, αλλά μπορώ να ρίξω μια πέτρα στο νερό για να δημιουργήσω πολλούς κυματισμούς.» — Μητέρα Τερέζα

«Μόνο εγώ μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει για μένα.» — Κάρολ Μπερνέτ

«Οι καιροί και οι συνθήκες αλλάζουν τόσο γρήγορα που πρέπει να κρατάμε το βλέμμα μας σταθερά στραμμένο στο μέλλον.» — Γουόλτ Ντίσνεϊ

«Όλα τα πράγματα είναι δύσκολα πριν γίνουν εύκολα.» — Τόμας Φούλερ

«Κάθε αλλαγή, ακόμα και μια αλλαγή προς το καλύτερο, συνοδεύεται πάντα από μειονεκτήματα και δυσκολίες.» — Άρνολντ Μπένετ

«Η ανάπτυξη και η άνεση δεν συνυπάρχουν.» — Ginni Rometty

«Για να σχεδιάσουμε ένα μέλλον θετικών αλλαγών, πρέπει πρώτα να γίνουμε ειδικοί στο να αλλάζουμε τη σκέψη μας.» — Jacque Fresco

«Σε κάθε δεδομένη στιγμή, έχουμε δύο επιλογές: να προχωρήσουμε προς την ανάπτυξη ή να υποχωρήσουμε προς την ασφάλεια.» — Abraham Maslow

«Ανοίξτε την αγκαλιά σας στην αλλαγή, αλλά μην εγκαταλείπετε τις αξίες σας.» — Δαλάι Λάμα

«Η τέχνη της ζωής έγκειται στη συνεχή προσαρμογή στο περιβάλλον μας.» — Kakuzo Okakura