Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας (29/12) δύο εργαζόμενοι καθαριότητας του Δήμου Χανίων, οι οποίοι εισέπνευσαν τοξικές ουσίες που είχαν τοποθετηθεί από άγνωστους σε κάδο απορριμμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους οι δύο εργαζόμενοι ένιωσαν έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παρέμειναν όλο το βράδυ.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Μιχάλη Τσουπάκη, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια.

Η ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Μιχάλη Τσουπάκη έχει ως εξής:

«Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής.

Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο.

Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε».