Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων στο όρος Μπέλλες, για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι αρχές έχουν εντοπίσει ένα σημείωμα που ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη σακακιού του. Στο χαρτί αναγράφονταν τα ονόματα της συζύγου και των δύο παιδιών του, συνοδευόμενα από τη φράση «σε αγαπώ».

Το σημείωμα δεν έφερε ημερομηνία και εκτιμάται ότι ο Γκίνης το άφησε ώστε να το βρει η σύζυγός του.

Τα δεδομένα από το smartwatch

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από το cloud του smartwatch του 45χρονου, τα οποία δείχνουν ότι τις τελευταίες ημέρες πριν την εξαφάνισή του κοιμόταν μόλις δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ. Τη νύχτα της 22ας Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα δεδομένα, είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά.

Μέσα από το ίδιο cloud, οι ερευνητές εντόπισαν και μία νέα διαδρομή στο όρος Μπέλλες, διαφορετική από εκείνες που συνήθιζε να ακολουθεί. Η συγκεκριμένη πορεία έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών και των ομάδων αναζήτησης.

Η έρευνα των αρχών

Υπό διερεύνηση βρίσκεται επίσης το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από μέλη της οικογένειας και συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Κωνσταντίνος Γκίνης έφυγε από το σπίτι του στα Άνω Πορόια το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου με αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του, χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην Αστυνομία την επόμενη ημέρα, 24 Δεκεμβρίου, από τη σύζυγό του. Σύμφωνα με το Silver Alert που εκδόθηκε, την ημέρα που χάθηκε φορούσε «δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια».