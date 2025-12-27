Ανατροπή με την υπόθεση εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες. Την Παρασκευή, εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο όρος Μπέλες, που αρχικά αποδόθηκε στον 45χρονο.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ αναφέρουν πως δεν πρόκειται για το αυτοκίνητο με το οποίο έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου και έκτοτε αγνοείται, ο πυροσβέστης, πατέρας δύο παιδιών. Αντίθετα, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για όχημα που έχει εγκαταληφθεί στο βουνό εδώ και αρκετό διάστημα και σχετίζεται με υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) εντοπίστηκε στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, αυτοκίνητο που φαινόταν να μοιάζει με αυτό του 45χρονου. Το όχημα ήταν ακινητοποιημένο στα χιόνια και το ανακάλυψαν Βούλγαροι κυνηγοί. Η περιοχή βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε βρεθεί προηγουμένως εξάρτημα που αντιστοιχούσε στο μοντέλο του αυτοκινήτου του αγνοούμενου.

Στην επιχείρηση έρευνας συμμετέχουν κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες και εθελοντές, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμβάλλουν επίσης μέλη του ΟΦΚΑΘ – δέκα εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, δύο χειριστές drone και οχήματα 4×4 -, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.