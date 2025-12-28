Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ενώ σήμερα αναμένεται η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί τη Δευτέρα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Όπως έγινε γνωστό, ο θάνατός τους προήλθε από ασφυξία και όχι από τραυματισμούς, γεγονός που δείχνει ότι οι ορειβάτες —ο Γιώργος Δ., ο Κωνσταντίνος Π., ο Θανάσης Κ. και η Δώρα Κ.— θάφτηκαν στο χιόνι και δεν έπεσαν από ύψωμα στο δύσβατο μονοπάτι των Βαρδουσίων στη Φωκίδα.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια θεωρείται μία από τις σοβαρότερες ορειβατικές των τελευταίων δεκαετιών. Το βουνό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο τον χειμώνα, όχι τόσο λόγω υψομέτρου, αλλά εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους, των κάθετων πλαγιών και του ασταθούς χιονιού, που δεν αφήνουν περιθώρια λάθους ακόμη και σε έμπειρους αναρριχητές.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες φαίνεται να συνέβαλαν καθοριστικά στην τραγωδία.

Οι Αρχές διερευνούν τρία σενάρια. Πρώτον, οι τέσσερις φίλοι ίσως αποπροσανατολίστηκαν και κινήθηκαν εκτός πορείας προς την κορυφή. Δεύτερον, ενδέχεται να μην έλαβαν τις απαραίτητες προφυλάξεις πριν την ανάβαση. Τρίτον, οι καιρικές συνθήκες μπορεί να άλλαξαν αιφνίδια, προκαλώντας αποκόλληση φρέσκου χιονιού που δημιούργησε τη φονική χιονοστιβάδα.

«Αυτή λοιπόν όταν πατήσεις πάνω ξεκολλάει από το προηγούμενο γιατί δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Δεν ήταν και πολύ το χιόνι, ήταν όμως πακτωμένο, έφυγε όλο αυτό και αυτοί όπως γλιστρήσανε και καταλήξαν κάπου, όλη αυτή η πλάκα έπεσε πάνω τους», εξήγησε ο ορειβάτης Παύλος Τσιάντος.

«Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατός τους να ήτανε ασφυκτικός», δήλωσε διασώστης της ΕΜΑΚ που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Ο φίλος που δεν πήγε και ειδοποίησε τις Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα θα συμμετείχε και ένα πέμπτο άτομο, το οποίο τελικά δεν ακολούθησε τη διαδρομή. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές για την εξαφάνιση και αναζητούσε για ώρες τα ίχνη των φίλων του στο βουνό.

«Δεν φαντάστηκα ότι θα πάνε για Κόρακα, γιατί είχα δει ότι είναι φουλ χιονισμένο. Πήγαν σε λάθος σημείο, αρχικά δεν πήγαν από το μονοπάτι… μπορεί να χαθήκανε γιατί ήταν όλα άσπρα και να χάσανε το μονοπάτι», είπε φίλος των ορειβατών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες και τέσσερις ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ drone σάρωνε από αέρος την περιοχή. Το απόγευμα της Παρασκευής επιβεβαιώθηκαν τα δυσάρεστα νέα για τις οικογένειες των αγνοουμένων.