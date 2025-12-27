Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους, στοχεύοντας ενεργειακές και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να ασκήσουν αυστηρότερη πίεση στη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγο πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι ένα σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», δήλωσε ο Ζελένσκι, μετά την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Εκτεταμένες ζημιές και διακοπές θέρμανσης στο Κίεβο

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Άντριι Σιμπίχα, περίπου το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη ρωσική επίθεση της νύχτας. Ο ίδιος ανέφερε ότι «η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών».

Η θερμοκρασία στην ουκρανική πρωτεύουσα παραμένει γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου, επιτείνοντας τις δυσκολίες για τους κατοίκους που έχουν μείνει χωρίς θέρμανση.