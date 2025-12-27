Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (27/12) στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου σήμανε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Δημοσιογράφος του AFP άκουσε ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο γύρω στη 01:30 και μετέδωσε πως ακολούθησαν άλλες μισή ώρα αργότερα.

«Παραμείνετε σε ασφαλή καταφύγια. Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα», αναφέρει το μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Φλόριντα των ΗΠΑ για συνομιλίες με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσει όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο «20 σημείων» της Ουάσινγκτον, έχει θέσει ως προϋπόθεση να συμφωνήσει η Ρωσία σε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτή.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ. Καθώς αυτό θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα, ο Ζελένσκι παρουσίασε προ ημερών ένα αναθεωρημένο σχέδιο που προβλέπει «πάγωμα» της πρώτης γραμμής του μετώπου, χωρίς να περιλαμβάνει άμεση λύση επί των εδαφικών διεκδικήσεων της Ρωσίας, οι οποίες αφορούν πάνω από το 19% της ουκρανικής επικράτειας.