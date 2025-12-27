Τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία επαναλειτούργησαν σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων μαχητικών αεροσκαφών που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση της πολωνικής υπηρεσίας αεροπλοΐας (PANSA) στην πλατφόρμα X.

Η PANSA είχε ανακοινώσει νωρίτερα το προσωρινό κλείσιμο των δύο αεροδρομίων, λόγω αυξημένης δραστηριότητας στρατιωτικών αεροσκαφών στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς οι πολωνικές αρχές παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν τις αποστολές τους χωρίς να σημειωθούν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου. Οι αρχές τόνισαν ότι η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο.