Μια τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία αγνοείται μετά τη βύθιση πλοιαρίου με συνολικά 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας, κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισπανικών αρχών που επικαλείται το ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο, δύο ακόμη Ισπανοί τουρίστες, το τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός διασώθηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Το πλοιάριο ανετράπη όταν τα κύματα έφτασαν ύψος περίπου τριών μέτρων, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ανέφεραν οι λιμενικές αρχές στο Antara.

Ινδονησιακά συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της αγνοούμενης οικογένειας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών στο πρακτορείο Reuters.