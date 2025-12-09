Σοβαρή πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κεντρικής Τζακάρτα, Σουζατίγιο Πουρνόμο Κόντρο, «οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των θυμάτων και στην πλήρη κατάσβεση».

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον πρώτο όροφο του κτιρίου γύρω στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε γρήγορα προς τους ανώτερους ορόφους. Εκείνη την ώρα, αρκετοί υπάλληλοι της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο βρίσκονταν σε διάλειμμα για φαγητό, ενώ άλλοι είχαν ήδη αποχωρήσει.

Το κτίριο στεγάζει τα γραφεία της εταιρείας Terra Drone Indonesia, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή drones για εναέρια εποπτεία σε τομείς όπως η γεωργία και η εξόρυξη. Η εταιρεία έχει λάβει χρηματοδότηση από την ιαπωνική Terra Drone Corporation, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το Kompas TV δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να επιχειρούν για τη διάσωση εγκλωβισμένων και να μεταφέρουν σάκους με πτώματα εκτός του κτιρίου. Σε άλλα πλάνα, εργαζόμενοι φαίνονται να κατεβαίνουν από τα ανώτερα επίπεδα χρησιμοποιώντας φορητές σκάλες.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.