Ο απολογισμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν το νησί Σουμάτρα στην Ινδονησία αυξήθηκε δραματικά, φθάνοντας τους 950 νεκρούς και τους 5.000 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας (BNPB).

Η θεομηνία σάρωσε τρεις επαρχίες της Σουμάτρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, οδικά δίκτυα, τηλεπικοινωνίες και δημόσιες υποδομές. Παράλληλα, 274 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Συνολικά, πάνω από 1.800 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδονησία, τη Σρι Λάνκα, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, εξαιτίας των τροπικών καταιγίδων και των έντονων βροχοπτώσεων του μουσώνα που προκάλεσαν κατολισθήσεις και αιφνίδιες πλημμύρες.

Το κόστος ανοικοδόμησης στις πληγείσες επαρχίες της Σουμάτρας αναμένεται να φτάσει τα 51,82 τρισεκατομμύρια ρουπίες, δηλαδή περίπου 3,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της BNPB, Σουχαριάντο.

Η επαρχία Ατσέχ στο επίκεντρο της καταστροφής

Η επαρχία Ατσέχ, στο δυτικό άκρο του νησιού, υπέστη το βαρύτερο πλήγμα, με 386 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Η περιοχή είχε βιώσει και στο παρελθόν τραγωδία, όταν το 2004 επλήγη από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι.

«Η επαρχία αντιμετωπίζει ελλείψεις στα πάντα, πάνω απ’ όλα ιατρικού προσωπικού. Μας λείπουν γιατροί», δήλωσε ο κυβερνήτης της Ατσέχ, Μουζακίρ Μανάφ, προσθέτοντας πως υπάρχει επείγουσα ανάγκη για «φάρμακα» και άλλα βασικά είδη.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης

Η περίοδος των μουσώνων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε μεγάλο μέρος της Ασίας. Αν και οι βροχές είναι ζωτικής σημασίας για τις καλλιέργειες ρυζιού, συχνά προκαλούν πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τα φαινόμενα, καθώς η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία και οι υψηλότερες θερμοκρασίες των θαλασσών ενισχύουν τις καταιγίδες. Παράλληλα, οικολόγοι και κρατικοί αξιωματούχοι στην Ινδονησία αναγνωρίζουν πως η αποψίλωση των δασών συνέβαλε καθοριστικά στις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες που έπληξαν τη Σουμάτρα.