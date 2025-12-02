Ο απολογισμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη Σουμάτρα στην Ινδονησία τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκε δραματικά, φτάνοντας τους 631 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών. Περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι 472 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ περισσότεροι από 2.600 έχουν τραυματιστεί σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, παρά τις δύσκολες συνθήκες πρόσβασης.

Περισσότεροι από 3,3 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν πληγεί συνολικά από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, πέρα από εκείνους που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και φιλοξενούνται προσωρινά σε καταλύματα ή καταφύγια. Οι ζημιές στις υποδομές και τις κατοικίες είναι εκτεταμένες.

Από την περασμένη εβδομάδα, ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει όχι μόνο την Ινδονησία, αλλά και την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα. Συνολικά, οι καταστροφές αυτές έχουν κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 1.200 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στην Ινδονησία, το πιο επείγον ζήτημα είναι πλέον η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως τροφίμων και πόσιμου νερού, σε περιοχές που έχουν αποκοπεί εντελώς. Πολλές από αυτές είναι προσβάσιμες μόνο από αέρος ή διά θαλάσσης, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις επιχειρήσεις.