Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και περισσότεροι από πενήντα τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στο ινδονησιακό νησί Σουμάτρα, σύμφωνα με αξιωματούχο της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν εδώ και ημέρες την επαρχία Βόρεια Σουμάτρα, ιδιαίτερα την περιοχή νότια Ταπανούλι, όπου από τη Δευτέρα έχουν σημειωθεί εκτεταμένες πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε η BNPB, η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

«Στη νότια Ταπανούλι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις προκάλεσαν οκτώ θανάτους, 58 τραυματισμούς και ανάγκασαν 2.851 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της BNPB, Άμπντουλ Μουχάρι.

Βαριά μηχανήματα έχουν αναπτυχθεί για την απομάκρυνση συντριμμιών που εμπόδιζαν την οδική πρόσβαση στην πληγείσα περιοχή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αποκατάστασης.

Εκτεταμένες ζημιές και φόβοι για νέες κατολισθήσεις

Σύμφωνα με την BNPB, τρεις ακόμη περιοχές της Σουμάτρας αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, με πλημμύρες και κατολισθήσεις να προκαλούν σημαντικές ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.

Η Ινδονησία πλήττεται συχνά από τέτοια φαινόμενα κατά την περίοδο των βροχών, η οποία διαρκεί από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών.

Πρόσφατες τραγωδίες στη χώρα

Στις αρχές του μήνα, κατολισθήσεις έπληξαν το νησί Ιάβα, όπου τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν την Τρίτη, αν και 11 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με την BNPB.