Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε το Σέραμ της Ινδονησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) την Πέμπτη.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 136 χιλιομέτρων (84,51 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.
Πηγή: Reuters
Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε το Σέραμ της Ινδονησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) την Πέμπτη.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 136 χιλιομέτρων (84,51 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.
Πηγή: Reuters
|Μπαράζ πληρωμών έως το τέλος του μήνα: Ποιοι παίρνουν 250€, συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων και 18 επιδόματα
|Αποφύγετε τις αίθουσες δικαστηρίου – «Κούρεμα» προστίμων μέσω εξώδικης επίλυσης
|Voucher για οφειλέτες – επαγγελματίες: Πώς θα αποφύγετε την οικονομική κατάρρευση
|Χριστούγεννα 2025: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
|Έρχονται «καμπάνες» για ΙRIS και φρένο στις ποινικές διώξεις για οφειλέτες που πτωχεύουν
|Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Στην Τσεχία συγκρούστηκαν δύο επιβατικά τρένα, με πέντε σοβαρά τραυματίες και περίπου 40 ελαφρύτερα τραυματισμένους
Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε το Σέραμ της Ινδονησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) την Πέμπτη. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 136 χιλιομέτρων (84,51 μίλια), σύμφωνα με το GFZ. Πηγή: Reuters
Η χήρα του Τζαμάλ Κασόγκι, του σαουδάραβα δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε το 2018 από πράκτορες του Ριάντ, δήλωσε «σοκαρισμένη» από τη συνάντηση του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και από το γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρίγκιπα διάδοχο. «Με σόκαρε πολύ (…) απογοητεύτηκα», ανέφερε η Χανάν Ελάτρ […]
Τμήματα του Παρισιού επλήγησαν από διακοπή ρεύματος την Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Enedis στην ιστοσελίδα του. Ορισμένες γραμμές του μετρό και των προαστιακών τρένων σταμάτησαν να λειτουργούν, σύμφωνα με την Enedis, η οποία πρόσθεσε ότι αναμένει την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος έως τις 08:00 GMT. Ο […]