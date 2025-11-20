Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε το Σέραμ της Ινδονησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) την Πέμπτη.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 136 χιλιομέτρων (84,51 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.

Πηγή: Reuters