Ελλάδα

Ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται για την ακριβή ταυτοποίηση στα δημόσια μητρώα. Είναι άπαξ χορηγούμενος και δεν μεταβάλλεται, όμως τα ταυτοποιητικά στοιχεία που σχετίζονται με τον Π.Α. μπορεί να χρειαστεί να διορθωθούν ή να ενημερωθούν αν είναι λανθασμένα ή έχουν αλλάξει. Ας […]