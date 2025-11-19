Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα 18 χλμ. νοτιοανατολικά της Σκάλας Κεφαλληνίας, με εστιακό βάθος 32,7 χλμ.
Ο σεισμός ήταν μικρής έντασης και δεν εχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές.
Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τον νέο Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2025», μετά την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών της υψηλής περιόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέοι δικαιούχοι προέκυψαν από τον πίνακα των μη κληρωθέντων της χαμηλής περιόδου, βάσει της σειράς κατάταξής τους στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε τον […]
Ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται για την ακριβή ταυτοποίηση στα δημόσια μητρώα. Είναι άπαξ χορηγούμενος και δεν μεταβάλλεται, όμως τα ταυτοποιητικά στοιχεία που σχετίζονται με τον Π.Α. μπορεί να χρειαστεί να διορθωθούν ή να ενημερωθούν αν είναι λανθασμένα ή έχουν αλλάξει. Ας […]
«Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα» αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται […]
Ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα, αφέθηκε μετά την απολογία της η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε ολυμπιακούς αγώνες, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες. Η κατηγορούμενη φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον […]