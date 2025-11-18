Τα δεδομένα του σεισμού των 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας βορειοδυτικά της Σκύρου, και ο οποίος έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα και το Λεκανοπέδιο, μελετούν οι επιστήμονες καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον περί τα 20 γνωστά ρήγματα κάποια από τα οποία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενεργά.

Και παρά το γεγονός ότι η Σκύρος και η γεωλογική της λεκάνη (η οποία έχει μήκος 120 χιλιομέτρων και πλάτος 10 έως 40 χλμ.) περικλείεται από ρήγματα με μήκος ακόμη και πάνω από 7 χιλιόμετρα με δυνατότητα να δώσουν σεισμούς από 6 μέχρι και 7,4 Ρίχτερ, ο σεισμός της Δευτέρας φαίνεται πως δεν εμπνέει ανησυχία.

Αλλωστε, χαρακτηριστικά είναι τα όσα δήλωσε στα ΝΕΑ ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκπείου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς, τονίζοντας πως «ήταν μια ασθενής δόνηση με μέγεθος 4,6 Ρίχτερ που προήλθε από τον ίδιο εστιακό χώρο με τον σεισμό του 2001. Όμως είναι μια ασθενής δόνηση. Δεν έχει καμία σχέση με τον σεισμό εκείνο. Είναι ένας καινούριος σεισμός ο οποίος είναι σχετικά μικρού μεγέθους και δεν εμπνέει ανησυχία Δε νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε»

Ο βυθός του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου

Ο βυθός του Αιγαίου ανάμεσα στη Σκύρο, στη Λέσβο και στον ‘Αγιο Ευστράτιο κρύβει περί τα 20 μεγάλα ενεργά ρήγματα, μήκους άνω των επτά χιλιομέτρων το καθένα, τα οποία μπορούν να δώσουν ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 6,1 έως 7,4 βαθμών.

Οκτώ από αυτά τα ρήγματα μπορούν να «δώσουν» σεισμούς, άνω των επτά βαθμών, όπως είχε διαπιστωθεί από πρόσφατες έρευνες στην περιοχή.

Από τα 20 ενεργά ρήγματα, που χαρτογραφήθηκαν τα τελευταία χρόνια μόνο τα τρία ήσαν γνωστά κατά τις τελευταίες δεκαετίες και περιλαμβάνονταν στους σεισμικούς καταλόγους.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι «έχει υποεκτιμηθεί ο δυνητικός σεισμικός κίνδυνος της περιοχής» και ότι «αυτά τα ρήγματα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ισχυρούς σεισμούς που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές στα γύρω νησιά».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιστημόνων εκτός από το ρήγμα του Αγίου Ευστρατίου που “έδρασε” με σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών, προκαλώντας 20 θανάτους το 1968 και το οποίο χρειάζεται κάποιους αιώνες για να ενεργοποιηθεί ξανά, καθώς, επίσης, και τρία ακόμη ρήγματα που «έδωσαν» μικρότερους σεισμούς κατά τα τελευταία 30 χρόνια, τα υπόλοιπα ρήγματα μπορούν να δώσουν μεγάλο σεισμό μεγέθους 6,1 έως 7,4 βαθμών, χωρίς όμως να είναι δυνατό να προσδιορισθεί χρονικά εάν αυτός θα συμβεί σε μερικά χρόνια ή σε δεκάδες χρόνια.

Εκτός από το σεισμό των 7,1 βαθμών στις 19 Φεβρουαρίου 1968 με επίκεντρο κοντά στον Ευστράτιο (που είχε προκαλέσει και μικρό τσουνάμι ως τη Λήμνο), οι άλλοι μεγάλοι μεταπολεμικοί σεισμοί στην περιοχή ήσαν στις 4 Μαρτίου 1967 στη Λεκάνη της Σκύρου (6,2 βαθμοί) και στις 19 Δεκεμβρίου 1981 στην ανατολική περιοχή της ίδιας λεκάνης (6,8 βαθμοί), ο οποίος προκάλεσε περισσότερες ζημιές στη Λέσβο από ό,τι στη Σκύρο, ενώ είχαν ακολουθήσει ισχυροί μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο 6,3 βαθμούς στις 27/12/1981.

Υπήρξε επίσης στις 26 Ιουλίου 2001 ένας σεισμός 6,4 βαθμών λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σκύρου, σε βάθος 13 χλμ.

Η σχεδόν τριγωνική Λεκάνη της Σκύρου, που κυμαίνεται σε βάθη 600 έως 1.050 μέτρων, έχει παρόμοια τεκτονική δομή με εκείνη της γειτονικής Λεκάνης του Βορείου Αιγαίου, αλλά με μικρότερες διαστάσεις και πιο αργούς ρυθμούς παραμόρφωσης.

Η ενεργοποίηση των ρηγμάτων στην περιοχή της Λεκάνης της Σκύρου και η έναρξη καταβύθισης της περιοχής άρχισε πολύ πρόσφατα, πριν από λίγες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, γι’ αυτό και στον πυθμένα της ρηχής πλατφόρμας γύρω από τη λεκάνη συναντάται απευθείας το παλιό αλπικό υπόβαθρο, με λίγα μόνο πρόσφατα ιζήματα πάχους μερικών δεκάδων μέτρων.