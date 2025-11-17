Ισχυρός σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:04 το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στην θαλάσσια περιοχή της Σκύρου.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 32 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 16,6 χλμ. σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Εύβοια, την Μαγνησία, την Φθιώτιδα, ακόμη και σε περιοχές της Αττικής.

«Δεν είναι κάτι το οποίο σε πρώτο επίπεδο μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Βεβαίως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των φαινομένων και θα δούμε» δήλωσε αρχικά μιλώντας στην ΕΡΤnews ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας και πρόσθεσε ότι «όλη αυτή η περιοχή δίνει σεισμούς γύρω από τη Σκύρο».

«Βασικά εντάσσεται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, που έχει έντονη σεισμικότητα. Αυτοί οι σεισμοί της τάξεως των 4,5 βαθμών είναι συνηθισμένοι σεισμοί, για την περιοχή δεν είναι κάτι το περίεργο. Εκείνο το οποίο θα κάνουμε, είναι να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα από τη σεισμικότητα της περιοχής και από τα δεδομένα που υπάρχουν από τον σεισμό» κατέληξε ο κ. Λέκκας.

Όπως δήλωσε μιλώντας στο Mega News ο δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, δεν υπήρξε κάποια ζημιά στο νησί, ενώ και οι κάτοικοι δεν ανησύχησαν αρκετά.