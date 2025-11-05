Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 09:16 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 13 χλμ. δυτικά, βορειοδυτικά της Ξάνθης. Ο σεισμός ήταν σχετικά επιφανειακός, με εστιακό βάθος μόλις 15,1 χλμ, γεγονός που τον έκανε αισθητό στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης και σε κοντινές πόλεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν έντονη αισθητή δόνηση που κράτησε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την περιοχή για τυχόν μετασεισμούς, οι οποίοι συνήθως ακολουθούν δονήσεις αυτού του μεγέθους.