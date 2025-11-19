Το ηφαίστειο Σέμερου στην ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας εισήλθε το μεσημέρι της Τετάρτης 19/11/25 σε φάση έντονης δραστηριότητας, με τις αρχές να εκδίδουν τον ύψιστο βαθμό συναγερμού.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ηφαιστειολογίας της χώρας, το ηφαίστειο εκτόξευσε πυκνά σύννεφα τέφρας σε ύψος περίπου 3.600 μέτρων πάνω από την κορυφή του, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν σε ακτίνα τουλάχιστον 2,5 χιλιομέτρων λόγω αυξημένων κινδύνων.

The massive eruption of Mount Semeru began today, sending an ash plume rising as high as 54,000 feet (16,500 meters). 📍East Java, Indonesia. pic.twitter.com/wASmZ75mNY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 19, 2025

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας ανέφερε ότι η έκρηξη προκάλεσε «χιονοστιβάδες» από καυτά νέφη τέφρας, καθώς και ένα μείγμα από βράχους, λάβα και αέρια, το οποίο κατέκλυσε τις πλαγιές του βουνού καλύπτοντας απόσταση έως 7 χιλιομέτρων.

Το ηφαίστειο Semeru, με υψόμετρο άνω των 3.600 μέτρων, είναι το υψηλότερο βουνό της Ιάβας και ένα από τα περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 μια ισχυρή έκρηξη είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους.

BREAKING: Semeru in Indonesia has erupted. Large pyroclastic flow 👀 📹 Netijen via Wa pic.twitter.com/6fgyztk3zT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 19, 2025

Η Ινδονησία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια γεωλογικά ενεργή ζώνη όπου συναντώνται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας συχνούς σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Σε ανακοίνωση του, το Κέντρο Συμβουλευτικής για Ηφαιστειακή Τέφρα (VAAC) της Αυστραλίας προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από την όχθη του ποταμού Besuk Kobokan, ώστε να αποφύγουν τυχόν πλήγματα από «την επέκταση των καυτών σύννεφων και τις ροές λάβας».