Ο απολογισμός των θυμάτων από τις κατολισθήσεις στην Ιάβα αυξήθηκε δραματικά, φτάνοντας τους 30 νεκρούς, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας διάσωσης. Οι έρευνες συνεχίζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή.

Η πρώτη κατολίσθηση σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη και έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ, περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Τζακάρτα. Ακολούθησαν δύο ακόμη κατολισθήσεις σε χωριό της περιοχής Μπαντζαρνεγκαρά, στην ίδια επαρχία, το Σάββατο και την Κυριακή, προκαλώντας νέες απώλειες.

«Η κοινή ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε επτά θύματα που είχαν αποβιώσει στην κατολίσθηση» στην Μπαντζαρνεγκαρά, ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο απολογισμός στην περιοχή ανέρχεται πλέον σε 10 νεκρούς και 18 αγνοούμενους.

Στην Τσίλατσαπ, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατολίσθηση έπληξε τρία χωριά, ενώ άλλοι τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 21 νεκρούς συνολικά και στις δύο τοποθεσίες. Περισσότερα από 700 άτομα – μέλη σωστικών συνεργείων, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και εθελοντές – επιχειρούν στην Μπαντζαρνεγκαρά για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, σύμφωνα με τον κ. Μουχάρι.

Οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται λόγω του κινδύνου νέων κατολισθήσεων, εξαιτίας των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων και της συγκέντρωσης υδάτων στο έδαφος. Τα συνεργεία χρησιμοποιούν εκσκαφείς και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για την αναζήτηση επιζώντων. Παράλληλα, περίπου 1.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην ίδια περιοχή, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε εσπευσμένες εκκενώσεις.

Κίνδυνος νέων κατολισθήσεων λόγω μουσώνα

Η περίοδος του μουσώνα στην Ινδονησία, που διαρκεί από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, συνοδεύεται συχνά από κατολισθήσεις, ξαφνικές πλημμύρες και υγειονομικούς κινδύνους που ευνοούνται από τα στάσιμα νερά. Η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για πιθανές ισχυρές βροχοπτώσεις και «υδρομετεωρολογικές καταστροφές» τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις αρχές, η κλιματική αλλαγή εντείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, αυξάνοντας τη διάρκεια και την ένταση των βροχοπτώσεων, καθώς και τη δύναμη των ανέμων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ξαφνικές πλημμύρες στην επαρχία Παπούα κόστισαν τη ζωή σε 23 ανθρώπους, ενώ τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις χειρότερες πλημμύρες της δεκαετίας στο Μπαλί.