Μια κατολίσθηση στην Ιάβα της Ινδονησίας, που αποδίδεται σε ισχυρές βροχοπτώσεις, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 21 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχου της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Το φαινόμενο έπληξε τρία χωριά στην περιοχή της Τσίλατσαπ, στην κεντρική Ιάβα, το βράδυ της Πέμπτης, θάβοντας σπίτια και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η παραθαλάσσια περιοχή βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

«Κοινή ομάδα (έρευνας και διάσωσης) διέσωσε 23 ανθρώπους στη ζωή. Δύο βρέθηκαν νεκροί και άλλοι 21 αναζητούνται ακόμη», ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζεται, με τον εκπρόσωπο να επισημαίνει ότι το έδαφος παραμένει ασταθές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης. Στην περιοχή έχουν σταλεί βαριά μηχανήματα για να ενισχύσουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

Λίγες ημέρες πριν από την κατολίσθηση, η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο για «ακραίο» κίνδυνο, προειδοποιώντας για έντονες βροχοπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «καταστροφές» σε διάφορες περιοχές του αρχιπελάγους.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία κατά την περίοδο των βροχών, η οποία εκτείνεται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. Η κλιματική αλλαγή θεωρείται ότι επιτείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, αυξάνοντας τις ποσότητες κατακρημνίσεων και την ένταση των ανέμων.

Σειρά φονικών πλημμυρών

Στις αρχές του μήνα, ξαφνικές πλημμύρες στην επαρχία Παπούα προκάλεσαν τον θάνατο 15 ανθρώπων, ενώ άλλοι οκτώ αγνοούνται. Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στο Μπαλί, τις χειρότερες της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.