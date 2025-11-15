Σε 11 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός από την κατολίσθηση στην Ιάβα της Ινδονησίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τοπικών αρχών. Άλλοι 12 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς οι επιχειρήσεις εντοπισμού συνεχίζονται για τρίτη ημέρα.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης και έπληξε τρία χωριά στην περιοχή της Τσίλατσαπ, στην κεντρική Ιάβα, θάβοντας σπίτια και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε άλλα.

«Έως το απόγευμα του Σαββάτου, ο αριθμός των θυμάτων που βρέθηκαν νεκρά είχε αυξηθεί σε 11, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 12 άλλα άτομα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχαμάντ Αμπτουλάχ, επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι, μέλη των σωστικών συνεργείων, του στρατού, της αστυνομίας και εθελοντές, συμμετέχουν στις έρευνες, που συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

Στις αρχές της εβδομάδας, η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο για «ακραίο» κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρών. Είχε προειδοποιήσει ότι ισχυρές βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές του αρχιπελάγους θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές καταστροφές.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία κατά την περίοδο των βροχών, που διαρκεί από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, αυξάνοντας τις ποσότητες βροχής και την ένταση των ανέμων.

Πλήγμα από διαδοχικές φυσικές καταστροφές

Στις αρχές του μήνα, ξαφνικές πλημμύρες στην επαρχία Παπούα στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι οκτώ εξακολουθούν να αγνοούνται. Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στο Μπαλί, τις χειρότερες της δεκαετίας σύμφωνα με τις αρχές.