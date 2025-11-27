Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα σε μικρό νησί βορειοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS). Οι αρχές ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στο νησί Σιμεουλούε και είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:56 τοπική ώρα (06:56 ώρα Ελλάδας), ενώ το USGS εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.

Η ινδονησιακή υπηρεσία BMKG κατέγραψε τη σεισμική δόνηση με μέγεθος 6,3 βαθμών και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε, η ένταση δεν είναι ικανή να προκαλέσει τσουνάμι.

Η Ινδονησία πλήττεται συχνά από σεισμούς, καθώς βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες. Η ζώνη αυτή εκτείνεται από την Ιαπωνία και τη νοτιοανατολική Ασία έως τη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού.