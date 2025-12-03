Ο απολογισμός των πλημμυρών που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας ξεπέρασε τους 800 νεκρούς, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών.

Η τελευταία καταμέτρηση ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 804, ενώ τουλάχιστον 650 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Πάνω από 570.000 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε τρεις επαρχίες του νησιού.

Παράλληλα, βαρύς παραμένει και ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη νότια Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 267.

Έντονες βροχοπτώσεις και σφοδρές πλημμύρες σημειώθηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας στα τέλη Νοεμβρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μεταξύ 22 και 27 Νοεμβρίου, τουλάχιστον 267 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε οκτώ επαρχίες, εκ των οποίων οι 142 στην τουριστική περιοχή Χατ Γιάι, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Εκατσάι Πιενσριβατσάρα.