Το 2025 αποδείχθηκε άλλη μία χρονιά γεμάτη πάθη, έρωτες και ανατροπές στη διεθνή showbiz. Από τα παλάτια της Βρετανίας μέχρι τις ΗΠΑ και τις παγκόσμιες σκηνές της μουσικής και του κινηματογράφου, στη χρονιά δεν έλειψαν οι συγκινήσεις.

Τα… βασιλικά

Μετά την σοβαρή μάχη της Κέιτ Μίντλετον με τον καρκίνο και τα προβλήματα υγείας του βασιλιά Καρόλου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέλαβε ενεργό ρόλο στη μοναρχία. Ήταν εκείνος που ενθάρρυνε τον βασιλιά Κάρολο να αφαιρέσει τους τίτλους του θείου του, Άντριου, μετά το σκάνδαλο Έπστιν. Παράλληλα, η Κέιτ επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο, κερδίζοντας τον θαυμασμό του βρετανικού κοινού.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Χάρι βρέθηκε σε δύσκολη θέση, προσπαθώντας να σταθεροποιηθεί στις ΗΠΑ εν μέσω των δημόσιων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη απέλασή του.

Η κόντρα Τζολί – Πιτ συνεχίζεται

Η δικαστική διαμάχη της Αντζελίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ για τον γαλλικό αμπελώνα Chateau Miraval συνεχίστηκε και φέτος. Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν προσωπικά email της Τζολί, όπου η ηθοποιός περιγράφει την ψυχική εξάντληση και τη μοναξιά που βίωσε μετά το διαζύγιό της. Ο Πιτ, από την πλευρά του, επικεντρώνεται στην καριέρα του και στη σχέση του με την Ινές ντε Ραμόν.

Διαζύγιο Λόπεζ – Άφλεκ

Η είδηση του χωρισμού της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ τάραξε τα μέσα ενημέρωσης. Ο Άφλεκ δηλώνει έτοιμος για νέα φλερτ, ενώ η Λόπεζ επικεντρώνεται στην καριέρα της. Παράλληλα, οι δηλώσεις της για την αγάπη των πρώην της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ο Diddy στη φυλακή

Το 2025 σημαδεύτηκε και από την καταδίκη του Diddy. Η δίκη του ξεκίνησε τον Μάιο, ενώ τον Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που αφορούν τη μεταφορά γυναικών για πορνεία και καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης.

Το σκάνδαλο της Kiss Cam

Το καλοκαίρι έγινε viral το σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay, με τον φακό να απαθανατίζει την Κρίστιν Κάμποτ και τον Άντι Μπάιρον σε τρυφερές στιγμές, αποκαλύπτοντας τη σχέση τους στο κοινό.

Αρραβώνας Τέιλορ Σουίφτ

Η χρονιά έκλεισε με χαμόγελα για την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία αρραβωνιάστηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τράβις Κέλσι. Οι προετοιμασίες για τον γάμο έχουν ήδη ξεκινήσει, με την τελετή να αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.